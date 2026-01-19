Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do sua saudosa parente e amiga, Maria de Fátima Gomes de Nóbrega Sousa, natural e residente que foi na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1 - Funchal) entre as 12:30h e as 13:00h, saindo de seguida com destino à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio da alma da sua familiar na quinta-feira, dia 22 de janeiro, pelas 19:00h, na Igreja Paroquial de Santo António- Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Bruno Sousa, sócio-gerente da empresa CORES IMPREVISIVEIS, Unipessoal Lda., comunica a todas as pessoas de suas relações de amizade e profissionais o falecimento da sua Mãe. Agradece igualmente a todas as mensagens recebidas de solidariedade e amizade.

A família agradece todo o profissionalismo e cuidado de toda a equipa médica, enfermeiros e auxiliares do 6.º Piso Poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, assim como a todos os profissionais do Serviço Cuidados Intensivos do mesmo Hospital. A todos eles, profundo reconhecimento de gratidão.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 19 de janeiro de 2026