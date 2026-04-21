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Participação

21-04-2026
Manuel de Jesus Batista Veleiro
Manuel de Jesus Batista Veleiro
(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento) Faleceu
  • Freguesia| Camacha

Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos, irmãos, cunhado, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente residente que foi ao sítio do Ribeiro Serrão, freguesia da Camacha e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 13:00 horas, para a Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde ficará em câmara ardente até à hora da celebração da missa de corpo presente, que terá lugar pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Capela, pelas 13:30 horas.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada, e informa que no próximo sábado (25/04/2026), pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial da Camacha, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Camacha, 21 de abril de 2026

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