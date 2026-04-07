Lourdes Gomes de Freitas Spínola

Seus filhos, filha, nora, genro, netas, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente e residente que foi ao Sítio do Moinho da Serra, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 15:00 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família mui reconhecidamente, agradece a todos quantos se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, acompanhando-a até à sua última morada. Agradece, ainda de um modo especial à Equipa Médica, de Enfermagem e Pessoal Auxiliar do 1.º andar, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo profissionalismo, carinho, dedicação e por todos os cuidados que tiveram com a sua querida parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 12/04/2026, pelas 11:30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 7 de abril de 2026