José Pestana

Sua esposa Maria Isilda de Jesus, sua filha Susete Olímpia Pestana de Jesus, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Corrida, Jardim da Serra, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 20/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:30 horas da Corrida, passando pelo Chote e Romeiras, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia sábado, 27/12/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Tiago, Corticeiras, Jardim da Serra, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 20 de dezembro de 2025