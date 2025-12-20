José Isaque de Andrade

Com carinho e saudade de sua esposa Maria Matilde Pestana de Andrade, suas filhas Teresa Pita esposo e filhas, Iliana Pereira esposo e filhos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Natural do Estreito de Câmara de Lobos, atualmente a residir no Complexo Habitacional Alecrim, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza neste sábado, 20/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:30, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:00, seguindo depois o cortejo fúnebre para Jazigo do cemitério da freguesia.

Querido avô,A tua memória viverá sempre nos nossos coraçõescom amor e gratidão.Dos netos que te amam,Diogo, Inês, Clara e Isabel

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de Sétimo Dia que será celebrada no próximo domingo, 21 de dezembro às 11:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 20 de dezembro de 2025