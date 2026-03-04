José Gonçalves Pestana

Sua esposa Maria Ascenção dos Reis Gonçalves, seu filho Nelson José Gonçalves dos Reis, sua nora e neto; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Adega, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 04/03/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 15:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 08/03/2026, pelas 07:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Campanário, 4 de março de 2026