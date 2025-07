Comunica-se que o funeral do senhor José Carlos Gonçalves realiza-se hoje, quinta-feira, dia 17 de julho. Serão celebradas exéquias fúnebres pelas 10:00 horas, na sala do crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho – Funchal, prosseguindo para cremação.

Funchal, 17 de julho de 2025