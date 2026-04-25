José Aurélio Camacho de Azevedo

Com carinho e saudade sua esposa, filhos, filha, genro, neto, irmãos, sogros, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Rua da Igreja n.º5, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste Sábado, 25/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Quarta-feira, 29 de abril, às 19:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Jardim da Serra, 25 de abril de 2026