Sua mãe, esposa, filha, filho, nora, genro, netas, neto, bisneta, amigos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Manuel Gomes Jardim, natural de Santo António e residente que foi na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 28 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 14:00h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece a todos os amigos do seu Ente querido, por todo o carinho e companheirismo, ao longo da sua vida em especial à Sra. Benvinda, Sr. Nélio, Sr. Marco, Sr. Ricardo, Sr. João nunes, Sra. Manuela, Sra. Natércia, Sra. Edna, Sr. Abrão, Sr. José Maria e Sr. Paulo Dallas.

A família reconhece e agradece, a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares dos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada. Igualmente agradece a toda a equipa de profissionais de saúde do serviço de Hemato-oncologia e serviço de Radioterapia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Benvinda Camacho, seu esposo Nélio Camacho, filho Afonso Camacho e amigo Marco Sousa agradecem ao Sr. João Manuel Gomes Jardim por tudo o que fez em vida por si e pela sua família. Muito Obrigado Sr. João.

O Presidente do CDS/PP Madeira, José Manuel Rodrigues e a Comissão Política Regional cumprem o dever de participar o falecimento do Sr. João Manuel Gomes Jardim, militante do partido e endereçam à sua Família sentidas condolências.

A gerência e colaboradores da Sapataria Dallas manifestam as suas mais sentidas condolências à família enlutada do seu amigo e cliente, Sr. João Manuel Gomes Jardim. Que a sua alma descanse em paz.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 28 de abril de 2025.