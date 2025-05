João Luís Viveiros de Andrade

Sua esposa, seus filhos, nora, neta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Beco do Forno, Imaculado Coração de Maria, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 09/05/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na próxima segunda-feira, 12/05/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial da Sagrada Família, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica da EMIR e aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

O CDCR dos CTT - Centro de Desporto, Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do nosso associado, João Luís Viveiros Andrade, e endereça as mais sentidas condolências a toda a família e amigos.

Funchal, 9 de maio de 2025