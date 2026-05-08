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Participação

8-05-2026
João dos Santos
João dos Santos
Faleceu
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Seus filhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Complexo Habitacional do Serrado do Mar, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, 09/05/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:45 horas para o Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 2.º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 8 de maio de 2026

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