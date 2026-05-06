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Participação

6-05-2026
Irene Nodite de Freitas
Irene Nodite de Freitas
Faleceu
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Seus irmãos, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Padre Pita Ferreira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 06/05/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 10/05/2026, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 4.º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Câmara de Lobos, 6 de maio de 2026

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