MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

9-05-2026
Hermínia Moniz Rodrigues Alves
Hermínia Moniz Rodrigues Alves
Faleceu
  • Freguesia| Santa Cruz

Sua filha, Filipa Maria Alves Nunes, marido e filha, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada tia e parente, residente à Rua dos Moinhos, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Lar da Casa da Sagrada Família, Gaula, pelas 12:00 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da localidade.

No próximo sábado, pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja Matriz de Santa Cruz.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Agradece ainda muito reconhecida à Direção da Instituição e a todas as equipas que com ela partilharam a última fase da sua vida, todo o apoio e carinho que souberam ter e demonstrar à sua ente querida. Muito obrigada.

Santa Cruz, 9 de maio de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas