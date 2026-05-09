Hermínia Moniz Rodrigues Alves

Sua filha, Filipa Maria Alves Nunes, marido e filha, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada tia e parente, residente à Rua dos Moinhos, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Lar da Casa da Sagrada Família, Gaula, pelas 12:00 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da localidade.

No próximo sábado, pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja Matriz de Santa Cruz.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Agradece ainda muito reconhecida à Direção da Instituição e a todas as equipas que com ela partilharam a última fase da sua vida, todo o apoio e carinho que souberam ter e demonstrar à sua ente querida. Muito obrigada.

Santa Cruz, 9 de maio de 2026