Sua filha, filho, noras, genro, netas, neto, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Francisco Fernandes Medeiros, natural de Angra do Heroísmo e residente na Sé, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, domingo, dia 10 de maio.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:30h e as 13:00h, na Capela do Cemitério de São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quinta-feira, dia 14 de maio, na Sé do Funchal, pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 10 de maio de 2026