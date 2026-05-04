Clara de Sá da Silva

Com carinho e saudade de seus filhos, filha, noras, enteados, netos, netas, irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Vereda da Constantininha N.º3, Sítio do Foro, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 04/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Sexta-feira, 08 de Maio às 19:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jrdim da Serra, 4 de maio de 2026