Catarina Vanessa Gomes Vieira

Sua mãe, Idalina Delta de Castro Gomes Vieira e marido, João Baptista Sá, sua irmã Maria Leonor, suas avós, seus tios e primos, seu afilhado e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa filha, enteada, irmã, neta, sobrinha, prima, madrinha, e parente, residente que foi à Travessa Manuel Sá Bacatela, freguesia do Caniço,

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 9:00 horas, para a capela do cemitério do Municipal do Caniço, onde ficará em câmara ardente e será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

Na próxima quinta-feira pelas 19:30 horas, na igreja paroquial do Caniço, será celebrada missa do 7º dia, pelo eterno descanso da sua alma.

A família muito reconhecida agradece, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral, acompanhando a sua parente até a sua última morada, com a sua presença e oração e na missa por sua intenção.

Enquanto havia vida, havia esperança. Ver-te partir assim, dói tanto.Quero recordar-te sempre como a amiga fiel, de todas as horas.Eras luz e agora ainda mais. És e serás sempre a minha loira.Obrigada por tudo e por tanto, prometo lembrar-te todos os dias.Amo-te, sempre!Amiga Silvana di Folca

Minha querida comadreQuero que saibas que nunca te esquecereie que o Eduardo irá saber o quanto gostavas dele, irei lhe dizer que foste a melhor madrinha do mundoJuntas para sempre, um dia voltaremos a nos encontrar.Joana Eduardo e Rui

Catarina, uma amiga que tanto nos deu!Obrigada por tantos momentos de Cumplicidade e amizade.Que descanses em paz!Beijinhos dos teus amigosLuísa, Mariela e André.

Meu coração baterá sempre de saudades, minha loira lindaNa hora do adeus tudo o que posso fazer é agradecer.Gratidão pela oportunidade de ter conhecido e vivido com alguém tão especial,pelos momentos lindos que vivemos,...