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PARTICIPAÇÃO

29-04-2026
Beatriz Sousa
Beatriz Sousa
FALECEU COM 92 ANOS
  • Freguesia|

Sua filha Vanda Carvalho, filhos: José Ricardo Carvalho, João Manuel Carvalho e Abel Carvalho cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento da sua querida Mãe Beatriz Sousa, natural da freguesia de Água de Pena, Machico.

O funeral realiza-se, hoje, quarta feira, dia 29 de abril.

O corpo estará em câmara ardente na Igreja Paroquial Santa Beatriz, Água de Pena no período das 10:30 até às 11:00h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo para inumação no cemitério Municipal de Água de Pena.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Água de Pena, 29 de abril de 2026

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