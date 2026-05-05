Arciolina Santos

Seus filhos, netos e bisnetos, genros e noras, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural dos Lamaceiros e atualmente a residir no Lar do Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 05/05/2026, saindo da capela mortuária da Santa, Porto Moniz, pelas 16:00 horas, para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 09/05/2026, pelas 19:00, na Capela de São Pedro, Lamaceiros, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 5 de maio de 2026