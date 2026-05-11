Sua esposa, Maria Bernardete de Aguiar Gonçalves, filhos, genro, neto, cunhada, sobrinhos e demais familiares, com profundo pesar, comunicam às pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na Penteada, freguesia de São Roque – Funchal.

O funeral realiza-se hoje, pelas 15h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para inumação de Jazigo.

Será precedido da missa de corpo presente, pelas 14h30, na referida capela.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança.

Na próxima quinta-feira, dia 14 de maio, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial dos Álamos, renovando-se, desde já, os agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

A Gerência e colaboradores da MBtours participam, com profundo pesar, o falecimento do seu estimado amigo António Dias Gonçalves, apresentando à família enlutada as mais sentidas condolências. O funeral realiza-se hoje, com missa de corpo presente pelas 14h30, na Capela do Cemitério de São Martinho, prosseguindo posteriormente para inumação em jazigo.

A Direção e todos os elementos do Grupo Folclórico de Santa Rita participam o falecimento do Sr. António Dias Gonçalves (Sócio-Gerente do Restaurante A Parreira), na qual realizamos as nossas atuações de folclore, endereçando à família um abraço de sentidas condolências. O funeral realiza-se hoje, com missa de corpo presente pelas 14h30, na Capela do Cemitério de São Martinho, prosseguindo posteriormente para inumação em jazigo.

Funchal, 11 de maio de 2026