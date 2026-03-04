MADEIRA Meteorologia
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Andreia Rubina Alves Caires Teixeira
A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente a todos, vem por este meio agradecer a solidariedade de quantos se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente ou que, de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa ainda que hoje, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 19h00, na Capela da Mãe de Deus - Caniço, a missa pelo eterno descanso da sua alma, reiterando, uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 4 de março de 2026

