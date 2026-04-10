Casa do Povo da Calheta promove Concertos Interativos

A Casa do Povo da Calheta volta a promover os Concertos Interativos, que regressam com dois dias “repletos de música, energia e partilha”.
Este evento irá juntar ao grupo de formação musical da Casa do Povo da Calheta, alunos de diversas escolas do concelho da Calheta, “que, com o seu empenho, dedicação e entusiasmo, serão o verdadeiro coração destes concertos”, dá conta a Casa do Povo.
Na sexta-feira 17 de abril, os jovens vão juntar-se os Grumpies, que “prometem trazer uma forte energia a este evento”.
Já no dia seguinte, o destaque vai para a participação do artista Pedro Garcia, que “complementará e enriquecerá o evento com a sua presença e talento”.
“Mais do que simples apresentações, estes concertos são experiências vivas de aprendizagem, partilha e crescimento, onde a música ganha forma através do envolvimento de todos”, dá conta a Casa do Povo da Calheta em comunicado.
Este evento, na sua 5.ª edição, volta a contar com o apoio do Município da Calheta, assim como do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e do Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira.
Os interessados deverão adquirir o seu bilhete na Casa do Povo da Calheta. Os lugares são limitados.
Os de meia-idade lembram-se dos telefonemas de Raul Solnado para o inimigo ou da sua experiência como militar improvisado. Era uma espécie de ‘Gozar com...
Celebrou-se, recentemente, o Dia da Autonomia da Madeira, quando se assinalam 50 anos da sua conquista. Como habitual, multiplicaram-se os discursos laudatórios,...
“É tudo farinha do mesmo saco”, é uma expressão comummente utilizada para generalizar a ideia de que uma pessoa não vale nada, ou que são todos iguais,...
DO FIM AO INFINITO
O Rapaz fez dois amigos do peito, amigos a valer, no princípio dos anos 80 do século passado, quando andava no 7.º ano. Eram colegas de turma e os três...
O debate em torno da reformulação do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) voltou ao centro da agenda política e, uma vez mais, corre o risco de terminar...
Cem anos de existência — seja na vida de uma pessoa ou de uma instituição — é um marco notável.
Ainda mais notável se esse percurso for recheado de trabalho,...
Há experiências humanas que escapam à linguagem. A parentalidade é uma delas. Não começa apenas no momento do nascimento de um filho.
Inicia-se no instante...
Hoje, e por estarmos em abril, volto a escrever sobre um tema que a todos nós é muito caro. Escrevo sobre as nossas crianças e jovens. Os mais atentos,...
A notícia sobre um alegado comportamento impróprio por parte de um professor junto dos seus alunos é, por si só, profundamente inquietante. Não apenas...
A recente operação militar contra o Irão promoveu uma escalada do conflito no Médio Oriente. Consequentemente, antecipam-se retaliações contra países considerados...
O FC Porto saiu da 27.ª jornada da Primeira Liga mantendo a liderança isolada, num fim de semana condicionado pelo adiamento de um dos jogos dos candidatos ao título.
O encontro do Sporting...
À entrada das últimas quatro classificativas do Rali de Santana, João Silva iniciou a última secção da prova, sendo o mais rápido nos 7,25km que que constituem...
Um sismo de magnitude 1,4 na escala de Richter foi registado na noite de ontem, às 21h09, com epicentro localizado a noroeste de Porto Santo, na Madeira....
Dezenas de iranianos reuniram-se hoje em frente da embaixada norte-americana em Lisboa para pedir o reatamento da guerra até que se verifique uma verdadeira...
O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, considerou hoje que tributar as indemnizações às vítimas de abusos sexuais na Igreja...
A recolha de dados biométricos nas partidas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa esta manhã para evitar que os passageiros perdessem os...
O Grupo Parlamentar do PSD, juntamente com os autarcas do PSD eleitos no concelho de Santa Cruz, acusou a Câmara Municipal de não devolver às famílias...
O Grupo VITA, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica, tem recebido novas denúncias...
Terminada a manhã deste segundo dia de rali em Santana, João Silva segue firme na liderança do Rali de Santana com 27,7s de vantagem para Miguel Nunes,...
Os meios de comunicação iranianos anunciaram hoje o início das negociações para pôr fim à guerra entre o Irão e os Estados Unidos que têm lugar no Paquistão,...
A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Escola da Levada) vai realizar, entre os dias 14 e 20 de abril, o evento ‘Levada das Profissões’....