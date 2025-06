Albertina Anália Marques de Gouveia Calaça

Seu filho Francisco Marques, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, irmã, cunhada, tia e parente, que foi residente na Vereda Lugar Meio nº6, paróquia dos Álamos, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece o cuidado, carinho e atenção dispensados à D. Albertina por toda a equipa do Hospital Dr. João de Almada.

Um agradecimento muito especial a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima quinta feira (dia 26-06-2025) pelas 19h30 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

Funchal, 22 de junho de 2025.