Agostinha Rosa de Jesus

Com carinho e saudade de seus sobrinhos, irmãos, irmãs, cunhados, afilhados, filho, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi ao Largo da Achada, Paróquia de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quinta-feira, 12/06/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno vélorio antes da missa de corpo presente, que será celebrada pelas 15:30, seguindo para o Cemitério da Freguesia.

Sairá um Autocarro do Largo da Padaria Fátima pelas 14:00, sobe o caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida vai ao Chote descendo o Caminho do Foro em direção à Igreja do Estreito de Câmara de Lobos, regressando ao local de partida.

A família da nossa irmã informa que a missa de 7º dia será realizada na próxima, Quarta-Feira, dia 18/06/2025, ás 19:30 , na Igreja de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos como forma de agradecimento a todas as pessoas que possam acompanhar o funeral.

Largo da Achada, 12 de junho de 2025