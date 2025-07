Agostinha Fernandes Afonso

Sua filha Daniela, marido, filhos e netos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente no Caminho das Virtudes, freguesia de São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

Mãe

Sabes, continuamos a caminhar lado a lado. Eu levo-te no meu coração e tu levas–me no teu. Eu prometo não me esquecer de ti e tu trata bem do nosso jardim. Eu vou espalhar o nosso amor em cada palavra que escreva e tu envia-me noites estreladas para sorrir para ti. Assim prometo que tu serás eternamente minha e eu eternamente tua.

Da tua filha Daniela

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo (dia 13-07-2025) pelas 10h00 na Igreja Paroquial do Carmo, freguesia de Câmara de Lobos.

Um agradecimento especial à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Lar da Ajuda – Módulo 1 pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 10 de julho de 2025