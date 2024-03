Um homem de 63 anos foi detido pela suspeita de abuso sexual de uma menina de 8 anos, sua vizinha, em Montalegre, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

A PJ explicou, em comunicado, que o detido é vizinho da menor e que os abusos terão ocorrido entre outubro de 2023 e fevereiro deste ano, no concelho de Montalegre, no Norte do distrito de Vila Real.

O detido, indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A detenção foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ.