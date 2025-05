Um homem de 56 anos foi detido por violência doméstica, nas Caldas da Rainha, e vai aguardar julgamento em prisão domiciliária, num local diferente da residência da mulher, de quem está proibido de se aproximar, informou hoje a PSP.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por violência doméstica, feita pela Esquadra de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

Depois de, na semana passada, “se verificar um agravamento no padrão de violência exercido contra a esposa, de 51 anos de idade”, o processo passou a ter “tratamento prioritário”, culminando com a detenção do suspeito, explicou a PSP em comunicado.

“Face à gravidade dos (...) factos denunciados e após terem sido realizados todos os atos de natureza investigatória, o processo (...) mereceu tratamento prioritário e, em estreita colaboração com a autoridade judiciária local, culminou com a emissão de mandado de detenção para sequente interrogatório perante o Juiz de Instrução Criminal”, lê-se no comunicado.

Presente a tribunal, o homem ficou sujeito à medida de coação de prisão domiciliária com vigilância eletrónica, a cumprir num domicílio distinto do da vítima.

O tribunal determinou ainda que o suspeito fica apenas autorizado a deslocar-se para o local de trabalho, dentro de um horário específico, tendo ficado proibido de estabelecer qualquer contacto com a vítima por qualquer meio.