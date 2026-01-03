Venezuela: Portugal quer solução democrática e admite González como Presidente

O ministro dos Negócios Estrangeiros português defendeu hoje “uma solução que traga democracia e estabilidade” à Venezuela, admitindo como preferível que o antigo candidato da oposição Edmundo González Urrutia assuma a presidência, “a prazo”.

“Temos esta situação de facto e temos de trabalhar para criar uma solução que traga democracia, estabilidade, governabilidade à Venezuela”, disse Paulo Rangel, numa declaração à imprensa, no Palácio das Necessidades.

Questionado pelos jornalistas sobre Edmundo González, candidato da oposição que reclama a vitória nas eleições presidenciais de julho de 2024, Rangel considerou tratar-se de “uma solução a prazo perfeitamente aceitável, talvez a preferível”.