MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Homem assistido pelos Bombeiros em frente ao Tribunal

    Homem assistido pelos Bombeiros em frente ao Tribunal
    Momento em que era prestado socorro à vítima. PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
20 Fevereiro 2026
17:42

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro, há instantes, a um homem junto ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, na Rua Marquês do Funchal. A vítima encontrava-se no exterior do edifício quando foi inicialmente assistida por populares, antes da chegada da corporação.

Após a rápida intervenção no local, os bombeiros procederam à estabilização do homem e ao seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deverá receber tratamento no serviço de urgência. Ao que tudo indica, o incidente terá resultado de uma queda, que provocou ferimentos ligeiros.

A presença da ambulância e o socorro geraram algum aparato e curiosidade entre quem circulava naquela zona central da cidade.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas