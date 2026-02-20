Homem assistido pelos Bombeiros em frente ao Tribunal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro, há instantes, a um homem junto ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, na Rua Marquês do Funchal. A vítima encontrava-se no exterior do edifício quando foi inicialmente assistida por populares, antes da chegada da corporação.

Após a rápida intervenção no local, os bombeiros procederam à estabilização do homem e ao seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deverá receber tratamento no serviço de urgência. Ao que tudo indica, o incidente terá resultado de uma queda, que provocou ferimentos ligeiros.

A presença da ambulância e o socorro geraram algum aparato e curiosidade entre quem circulava naquela zona central da cidade.