MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Turista luso-americana em estado crítico após incidente de saúde no Porto Santo

    Turista luso-americana em estado crítico após incidente de saúde no Porto Santo
    Vítima em estado grave foi ontem transportada no avião da Força Aérea PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
20 Fevereiro 2026
14:48

Uma mulher com dupla nacionalidade foi ontem (quarta-feira) assistida no serviço de urgência do Centro de Saúde do Porto Santo, após ter recorrido à unidade pelas 6h00, devido a problemas cardíacos. A primeira informação revelava que se tratava de uma turista americana; na verdade, é uma luso-americana que vive nos Estados Unidos da América e vem regularmente à Ilha Dourada, onde passa entre dois a três meses. Encontrava-se quando começou a sentir-se indisposta. Ainda tentou o contacto com 112 antes de seguir para o serviço de urgências por meios próprios.

Durante a observação clínica, a doente entrou em paragem cardiorrespiratória, minutos depois de entrar nas urgências. A equipa médica iniciou de imediato manobras de Suporte Avançado de Vida, conseguindo reverter a situação e recuperar os sinais vitais da paciente. Após estabilização, foi solicitado o seu transporte urgente para a Madeira, com destino ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Foram prontamente acionados os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a equipa médica da EMIR e a Força Aérea Portuguesa, que asseguraram a evacuação aeromédica até ao Aeroporto da Madeira. A operação decorreu com celeridade e ficou concluída ainda antes das 10h00.

A mulher deu entrada nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça durante a manhã, tendo sido posteriormente internada na Unidade de Cuidados Intensivos. Ao que o Jornal apurou, o seu estado é considerado crítico.

Editada às 14h46.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas