Turista luso-americana em estado crítico após incidente de saúde no Porto Santo

Uma mulher com dupla nacionalidade foi ontem (quarta-feira) assistida no serviço de urgência do Centro de Saúde do Porto Santo, após ter recorrido à unidade pelas 6h00, devido a problemas cardíacos. A primeira informação revelava que se tratava de uma turista americana; na verdade, é uma luso-americana que vive nos Estados Unidos da América e vem regularmente à Ilha Dourada, onde passa entre dois a três meses. Encontrava-se quando começou a sentir-se indisposta. Ainda tentou o contacto com 112 antes de seguir para o serviço de urgências por meios próprios.
Durante a observação clínica, a doente entrou em paragem cardiorrespiratória, minutos depois de entrar nas urgências. A equipa médica iniciou de imediato manobras de Suporte Avançado de Vida, conseguindo reverter a situação e recuperar os sinais vitais da paciente. Após estabilização, foi solicitado o seu transporte urgente para a Madeira, com destino ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.
Foram prontamente acionados os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a equipa médica da EMIR e a Força Aérea Portuguesa, que asseguraram a evacuação aeromédica até ao Aeroporto da Madeira. A operação decorreu com celeridade e ficou concluída ainda antes das 10h00.
A mulher deu entrada nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça durante a manhã, tendo sido posteriormente internada na Unidade de Cuidados Intensivos. Ao que o Jornal apurou, o seu estado é considerado crítico.
Editada às 14h46.
