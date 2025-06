Um homem de 58 anos, que deu entrada na madrugada de terça-feira, no serviço de urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, agrediu uma médica e uma enfermeira, revelou hoje fonte hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, a fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) adiantou que o homem “foi sedado” quando deu entrada no hospital, “por apresentar um comportamento agressivo, enquanto aguardava para ser observado por psiquiatria”.

“O homem acordou e começou por agredir a enfermeira, arrastando-a pelos cabelos. A médica veio em auxílio da enfermeira, que ficou abalada com a violência proferida pelo utente e, acabou também agredida com um murro no rosto que lhe fraturou a cana do nariz”, especificou.

O homem, de Ponte da Barca, foi imobilizado pela segurança do hospital.

O caso ocorreu na terça-feira cerca das 5h40.

Fonte da PSP contactada pela Lusa referiu que as duas profissionais de saúde formalizaram queixa. O caso foi participado ao Ministério Público, sendo que o homem vai responder por crime público.