O líder da IL, Rui Rocha, foi hoje atingido com pó verde durante um comício em Lisboa, por dois ativistas que apareceram no palco onde discursava com um cartaz contra os combustíveis fósseis.

Rui Rocha estava no início do seu discurso durante o comício de Lisboa, quando dois jovens subiram ao palco, um deles com um cartaz em que se lia “para a nossa espécie não ficar extinta, fim ao fóssil 2030”.

Logo de seguida, o outro jovem, com uma garrafa de ‘spray’, atirou tinta verde contra a cara e o dorso de Rui Rocha, tendo depois ambos sido retirados do palco pela equipa da IL.

Rocha reagiu ao incidente afirmando que todos têm o direito a falar, retirando o ‘blazer’, mas continuando a discursar com a cara coberta por tinta verde.