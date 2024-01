Reunião magna do Chega encerra com eleição dos órgãos diretivos e intervenção de Ventura

A 6.ª Convenção Nacional do Chega termina hoje em Viana do Castelo com a eleição dos órgãos nacionais, a votação das alterações aos estatutos e o discurso de André Ventura, que foi no sábado reeleito presidente do partido.

A dois meses das legislativas de março, é esperado que o discurso de André Ventura perante os delegados seja focado nas eleições.

O terceiro dia de trabalhos da convenção, que decorre no Centro Cultural de Viana do Castelo, arranca com a votação em urna para eleição dos órgãos - Direção Nacional, Mesa da Convenção e do Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Conselho Nacional.

À maioria dos órgãos nacionais apresenta-se apenas uma lista, sendo a única exceção o Conselho Nacional, ao qual há duas listas candidatas, uma encabeçada por João Tilly e outra por Isarel Pontes.

André Ventura propôs a recondução de todos os membros da sua direção, não tendo feito alterações na lista que apresentou depois de ter sido reeleito presidente do Chega no sábado.

Voltam a ser candidatos a vice-presidente Marta Trindade, António Tânger Corrêa e o deputado Pedro Frazão.

O líder do Chega mantém também como adjuntos o líder parlamentar, Pedro Pinto, os deputados Rui Paulo Sousa, Rita Matias e Diogo Pacheco de Amorim, além de Ricardo Regalla e Patrícia Carvalho.

O último dia vai contar com intervenções políticas dos delegados e a votação das propostas de alteração aos estatutos, que estavam inicialmente marcadas para sábado à noite mas foram adiadas já de madrugada devido à hora.

O anúncio dos resultados da eleição para os órgãos nacionais está previsto para o início da tarde, seguido da tomada de posse.

Está ainda previsto no programa a transmissão de mensagens em vídeo de convidados internacionais.

O discurso de encerramento do presidente do Chega, André Ventura, deverá começar pelas 16:30.

De acordo com informação adiantada à Lusa pelos diferentes partidos com assento parlamentar, na sessão de encerramento da Convenção Nacional do Chega vão estar presentes apenas presentes delegações do PSD e da IL, enquanto PS, PCP, BE, PAN e Livre não estarão.

Pelo PSD estará o secretário-geral do partido, Hugo Soares, a deputada Clara Marques Mendes e o presidente da distrital do PSD/Viana do Castelo, Olegário Gomes Gonçalves.

Já a IL optou apenas por responsáveis locais do partido e terá na sessão que fecha a reunião magna do Chega Marta Von Fridden, líder do núcleo de Viana do Castelo, e Maurício Antunes, vice-presidente da mesa do núcleo de Viana do Castelo.

Pelo Governo estará presente o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, em representação da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

A VI Convenção Nacional do Chega arrancou na sexta-feira e foi convocada depois de o Tribunal Constitucional ter considerado inválida a convocatória da última reunião magna, que decorreu há um ano, em Santarém.