A PSP lança hoje a edição de 2025 do programa “Estou Aqui! Crianças”, ao abrigo do qual foram atribuídas 623.197 pulseiras que permitem localizar menores momentaneamente perdidos das famílias.

Desde o início do programa, em 2012, a PSP promoveu o “reencontro rápido” de 58 crianças com as famílias.

No ano passado, foram atribuídas 67.175 pulseiras, de acordo com dados da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Este ano já foram atribuídas 17.349 pulseiras, tendo sido possível, através do programa, promover o reencontro de uma criança com a família.

Para assinalar o lançamento da edição de 2025 antes das férias, a PSP promove um evento, no Jardim Zoológico, em Lisboa, com a participação de cerca de 300 crianças do 1.º Ciclo.

O Programa foi criado em parceria com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o Instituto de Apoio à Criança e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, entre outras entidades.

Caso a criança portadora da pulseira esteja perdida, qualquer adulto que a encontre deverá contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112), comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo.

A PSP trata do resto, por forma a garantir a segurança da criança e o reencontro familiar.

A adesão a esta iniciativa não implica qualquer custo e a pulseira é válida até ao final do ano civil em que é requisitada.

As pulseiras destinam-se a crianças com idades entre os dois e os 15 anos e possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais. São válidas em todo o território nacional e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal, como em férias.

As pulseiras devem ser pedidas através do ‘site’ do Programa Estou Aqui! Crianças em https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm.

Após o registo, os requerentes devem deslocar-se à Esquadra da PSP escolhida, para levantarem as pulseiras.

A plataforma é gerida pela PSP e os dados pessoais são utilizados única e exclusivamente no contexto do programa.

Aos pais a PSP deixa alguns conselhos que devem transmitir à criança: caso se desoriente e não reconheça alguém à sua volta, deve permanecer no local onde se encontra. Se vir um polícia, deve pedir-lhe ajuda.

A criança deve também saber que a pulseira contém um código para acionar o 112.