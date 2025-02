A PSP realizou entre 27 e 31 de janeiro 325 ações de sensibilização em 203 escolas, nas principais zonas urbanas de todo o país, no âmbito da operação “Violência? Não, obrigado!”.

A operação, realizada pelos polícias das Equipas do Programa Escola Segura (EPES), do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, visou sensibilizar os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário para temas como a violência escolar, o uso e posse de armas e a delinquência juvenil.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que ações envolveram 351 polícias e cerca de 9.057 participantes, tendo sido ainda feitos 308 contactos individuais de prevenção criminal.

A par da sensibilização, os alunos são também incentivados a resolverem os seus conflitos de forma pacífica, com recurso ao diálogo e não à violência.

No ano letivo 2022/2023 foram registadas, pelas equipas do Programa Escola Segura 3.824 ocorrências relacionadas com o espaço escolar (interior, exterior e percursos casa-escola-casa), enquanto no último ano letivo o número subiu para 4.107.

Do total de ocorrências registadas no ano letivo passado, 2.956 foram de natureza criminal, o que equivale a 72% do total registado.

De todas as ocorrências criminais registadas, 71,4% tiveram lugar no interior do recinto escolar. As mais reportadas continuam a ser as agressões, as injúrias e as ameaças.

No total, no ano letivo 2023/2024, a PSP realizou cerca de 32.000 ações de sensibilização temáticas que contaram com a participação de mais de 703.400 alunos, mais 24.500 do que no ano anterior. Os temas mais abordados foram ‘bullying’ e ‘cyberbullying’, violência doméstica e no namoro, consumo de álcool e drogas e prevenção e segurança rodoviária.