A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia hoje a operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2025”, reforçando a visibilidade na via pública e a segurança rodoviária, informou hoje aquela força de segurança.

No ano passado, no decorrer da operação, a PSP registou, na sua área de responsabilidade, 1.352 acidentes, dos quais resultaram um morto, 377 feridos ligeiros e 15 feridos graves.

A operação que vai decorrer até dia 21 de abril em todo o território nacional visa a “visibilidade e proatividade policial, a segurança rodoviária, a proximidade, a segurança na posse e utilização de artigos de pirotecnia e segurança aeroportuária e controlo de fronteiras aéreas”, indica a PSP em comunicado.

No âmbito da operação, a PSP vai apostar nas zonas de maior afluência de pessoas, com especial destaque nos grandes centros urbanos, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e em interfaces de transportes públicos.

Vai igualmente dar especial atenção à segurança e vigilância junto de centros de diversão noturna dada a possibilidade de aumento de movimentações de jovens estudantes devido às interrupções de atividade letiva.

Na nota, a PSP alerta também para os cuidados a ter na prevenção dos furtos em residência.

“Durante os períodos de ausência da residência (mesmo que por curtos períodos de tempo), as famílias devem garantir que portas e janelas ficam bem trancadas, não devendo publicitar estas ausências antes ou durante as mesmas, nomeadamente através das redes sociais”, refere a PSP.

A PSP vai também realizar o controlo e segurança das fronteiras aéreas, na segurança aeroportuária, bem como na fiscalização rodoviária junto dos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos e junto dos interfaces de transportes públicos.

A operação Páscoa conta ainda com uma campanha de informação/sensibilização nas redes sociais (Facebook, Instagram e X), com conselhos de segurança, com especial destaque para a prevenção da sinistralidade rodoviária, dos furtos por carteirista e em residências.