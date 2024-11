A PSP deteve dois homens em flagrante delito, minutos depois de terem sido colocados em liberdade por um juiz de instrução, estando estes suspeitos referenciados por recentes assaltos em Campo de Ourique, Lisboa, indicou hoje aquela polícia.

O chefe da área operacional do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da PSP, Nelson Silva, disse à Lusa que a PSP deteve na terça-feira em flagrante delito quatro homens por um furto a um estabelecimento comercial na baixa de Lisboa, tendo dois deles ficado em prisão preventiva e os outros dois colocados em liberdade pelo juiz de instrução criminal.

Segundo o comissário, este grupo de quatro homens estava a ser investigado pela PSP no último mês por ser suspeito dos vários assaltos a estabelecimentos, residências e viaturas na freguesia de Campo de Ourique, e que levou a um baixo assinado dos habitantes a pedir mais segurança para o bairro.

Após os dois homens terem sido colocados em liberdade pelo juiz de instrução e como a investigação criminal suspeitava que “eram os agentes mais ativos a fazer os furtos na freguesia de Campo de Ourique”, a PSP montou um dispositivo de vigilância à saída do tribunal para os monitorizar e obter mais algum tipo de informação, contou.

“Quando saem do Campos da Justiça e entram na Avenida D. Joao II, a escassos metros do tribunal, os dois homens partem os vidros de um carro com um pedra e fizeram um furto ao interior da viatura. Foram detidos em flagrante delito minutos depois de terem sido soltos do primeiro interrogatório judicial”, disse.

Depois deste furto a um carro próximo do tribunal, a PSP juntou o processo aos assaltos em Campo de Ourique e os dois homens, de 25 e 31 anos, foram novamente presentes a um juiz e na quarta-feira ficaram em prisão preventiva.

Com estas detenções, a PSP “não tem dúvidas de que conseguiu afastar os principais agentes causadores de insegurança publica” na zona de Campo de Ourique, frisou o responsável.

Para o comissário, a PSP acredita que a situação poderá estar agora controlada e que eram estas quatro pessoas que andavam a dedicar-se à prática de crimes contra ao património no bairro.

Nelson Silva explicou que a intervenção da polícia em Campo de Ourique “não surge depois das queixas dos habitantes”, frisando que, quando surgiu um baixo assinado da população, estes quatro homens agora detidos já estavam a ser investigados.

Segundo a investigação da PSP, estes quatro homens serão sem abrigo e toxicodependentes.