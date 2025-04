As detenções feitas pela PSP no primeiro trimestre do ano aumentaram cerca de 63% em relação ao mesmo período de 2024, ao totalizarem 8.100, e quase metade foram por crimes rodoviários, revelou hoje aquela polícia.

O porta-voz da Polícia de Segurança Pública, Sérgio Soares, disse à Lusa que a subida das detenções entre janeiro e março está relacionada com o aumento do número das operações policiais de fiscalização rodoviária e de prevenção da criminalidade.

“Houve um aumento real do número de operações” no primeiro trimestre, salientou, precisando que a subida dos crimes rodoviários está também relacionada com o amento da sinistralidade rodoviária nos centros urbanos, área da responsabilidade da PSP.

Em comunicado, a PSP refere que, entre janeiro e fevereiro, foram detidas 8.100 pessoas, um aumento de cerca de 63% face ao período homólogo de 2024, quando foram feitas 4.976 detenções.

Esta polícia refere que os crimes rodoviários, a condução de veículo em estado de embriaguez e sem habilitação legal, assumem cerca de 42% do total das detenções efetuadas no primeiro trimestre, “motivo pelo qual a segurança rodoviária continua a representar uma das maiores preocupações da PSP do ponto de vista preventivo”.

Segundo a PSP, nos primeiros três meses do ano foram detidas 1.728 por condução com excesso de álcool, enquanto no mesmo período de 2024 foram 884, e 1.670 por condução sem habilitação legal, contra os 752 de 2024.

No primeiro trimestre do ano, esta força de segurança deteve 715 pessoas por tráfico de droga, mais 274 face ao mesmo período de 2024, e por violência doméstica foram detidas 115 pessoas, mais 26 do que em 2024.

A PSP dá também conta que aumentou em 69% o número de armas apreendidas, nomeadamente as armas brancas, que passaram de 235 no primeiro trimestre de 2024 para 515 no mesmo período deste ano (+119%).

As armas de fogo apreendidas entre janeiro e março totalizaram 363, mais 97 do mesmo período de 2024, uma subida também verificada nas detenções por tráfico de armas, que totalizaram 237 (+100).

Na nota, a PSP salienta que, apesar do aumento das ações de prevenção da sinistralidade rodoviária, registou-se nos primeiros meses do ano mais acidentes e vítimas mortais.

No primeiro semestre, na área de responsabilidade desta polícia ocorreram 13.121 acidentes (+1.417) que provocaram 20 mortos (+seis), 135 feridos graves (-três) e 3.888 feridos ligeiros (+363).

A PSP indica que nos três primeiros meses do ano registou 68.920 autos de contraordenação, o que corresponde a mais 26.345 (+62%) face a período homólogo de 2024.

“Do total das contraordenações registadas, destacam-se, na sua maioria, aquelas que coincidem com as principais causas da sinistralidade: condução em excesso de velocidade, falta de inspeção periódica obrigatória, uso do telemóvel durante a condução, condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido, falta do uso do cinto de segurança e falta do uso de sistemas de retenção”, refere, apelando a todos os condutores para que “conduzam em segurança e não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades de condução”.