PSP alerta para mensagens fraudulentas com alegadas dívidas ao Ministério da Saúde

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou hoje um alerta no Facebook, para SMS fraudulentas a solicitarem pagamentos em dívida enviadas em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde.

Enviadas pela mesma via das receitas eletrónicas prescritas pelos médicos, destas mensagens constam referências bancárias para que os cidadãos procedam ao pagamento do valor indicado.

Na publicação, a PSP lembra às pessoas que o Ministério da Saúde não envia SMS com referências bancárias para pagamento.

A polícia apela para que os cidadãos não cliquem em links suspeitos, não forneçam dados pessoais ou bancários nem efetuem qualquer pagamento.