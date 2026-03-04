MADEIRA Meteorologia
PSP alerta para mensagens fraudulentas com alegadas dívidas ao Ministério da Saúde

    Imagem de uma mensagem fraudulenta enviada em nome do Ministério da Saúde a um utente madeirense. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Nacional
Data de publicação
04 Março 2026
16:43

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou hoje um alerta no Facebook, para SMS fraudulentas a solicitarem pagamentos em dívida enviadas em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde.

Enviadas pela mesma via das receitas eletrónicas prescritas pelos médicos, destas mensagens constam referências bancárias para que os cidadãos procedam ao pagamento do valor indicado.

Na publicação, a PSP lembra às pessoas que o Ministério da Saúde não envia SMS com referências bancárias para pagamento.

A polícia apela para que os cidadãos não cliquem em links suspeitos, não forneçam dados pessoais ou bancários nem efetuem qualquer pagamento.

Em caso de dúvida, a PSP pede aos visados para que contactem as unidades de saúde ou SNS 24 (808242424). Quem realizou pagamentos ou transmitiu dados pessoais, deve guardar todas as comunicações (mensagens, e-mails, capturas de ecrã, etc.) e denunciar o caso às autoridades.

Trata-se de um esquema fraudulento, de que o JM também já noticiou, chamado ‘smshing’.

