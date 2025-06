O PS vai voltar a indicar o nome de Marcos Perestrello para vice-presidente da Assembleia da República, anunciou hoje o presidente socialista, Carlos César, na reunião do grupo parlamentar.

O nome de Marcos Perestrello foi anunciado por Carlos César durante a reunião dos deputados do PS que decorre na primeira manhã dos trabalhos da nova legislatura, na sequência das eleições de 18 de maio, disseram à Lusa fontes socialistas.

Marcos Perestrello assumiu já estas funções na última legislatura.

A primeira sessão plenária da Assembleia da República decorre hoje com a constituição da comissão de verificação dos deputados eleitos e a provável reeleição do social-democrata José Pedro Aguiar-Branco para o cargo de presidente do parlamento.

Como é habitual, a primeira reunião plenária divide-se em duas partes, uma de manhã – que já decorreu - e outra à tarde, pelas 15:00, para leitura do relatório e votação do parecer da Comissão de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos e para a eleição da mesa do parlamento, constituída pelo presidente – a segunda figura da hierarquia do Estado Português -, por vice-presidentes, secretários e vice-secretário.