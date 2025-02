O Governo disse hoje que os investimentos na habitação e o alargamento das linhas do Metropolitano de Lisboa vão manter-se com outras fontes de financiamento devido ao pedido de reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência.

“Na sequência do pedido endereçado pelo Governo Português à Comissão Europeia para reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Ministério das Infraestruturas e Habitação garante que os projetos inicialmente previstos no calendário deste programa não deixarão de ser executados”.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação especifica que, quer o programa Construir Portugal, quer o plano de alargamento e construção da Linha Vermelha e Violeta do Metropolitano de Lisboa, “não vão ficar parados e irão avançar como previsto, com recurso a outras fontes de financiamento que passarão, nomeadamente, pelo Orçamento do Estado, Portugal 2030 e pelo Banco Europeu de Investimento (BEI)”.

“Assim, e dada a sua importância estratégica, as áreas da habitação, infraestruturas e mobilidade não vão travar os investimentos em curso, uma vez que a execução de projetos que se tornaram inviáveis ao abrigo do PRR continua garantida por outras fontes de financiamento”.