Um homem ficou em prisão preventiva por estar “fortemente indiciado” por vários furtos em residências e em espaços dedicados a alojamento local, em diferentes zonas do concelho de Vila Franca do Campo, nos Açores, revelou hoje a PSP.

Segundo o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito, de 26 anos, fazia os furtos maioritariamente de noite, “através de arrombamento e escalamento”, o que gerou “um sentimento de insegurança na população local” de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

O homem, que foi detido fora de flagrante delito, terá praticado vários furtos no interior de residências e alojamentos locais, “com maior incidência nas freguesias da Ponta Garça, Ribeira Seca e Ribeira das Tainhas”, no concelho de Vila Franca do Campo, adianta a PSP.

Perante “o aumento de crimes cometidos pelo suspeito, no espaço de três meses”, o homem acabaria por ser detido “fora de flagrante delito, a título urgente, por ordem da autoridade judicial”, revela a polícia, em comunicado de imprensa, acrescentando que o suspeito estava referenciado pelas autoridades “quanto à prática deste tipo de criminalidade”.

O detido foi presente para primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada “a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva”, acrescentou a fonte policial.