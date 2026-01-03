Prisão preventiva para homem detido por homicídio de criança em Setúbal

O homem de 25 anos suspeito do homicídio de uma criança de 9 anos e da tentativa de homicídio de outra de 14 na cidade de Setúbal, na quarta-feira, ficou hoje em prisão preventiva, revelou à agência Lusa fonte policial.

O suspeito foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, segundo a fonte, que não especificou o local onde decorreu o interrogatório.

Em comunicado, a PJ revelou hoje ter localizado, identificado e detido o homem, fortemente indiciado pela prática de dois homicídios, um dos quais na forma tentada e que resultou em ferimentos graves no menor de 14 anos.

Segundo a polícia, o suspeito abandonou o local do crime e apresentou-se, na sexta-feira, no Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

No mesmo comunicado, a PJ explicou que as vítimas foram atingidas por disparos de uma arma de fogo na quarta-feira, “na via pública, na presença de várias pessoas, incluindo crianças”. Em causa está uma ocorrência no Bairro da Bela Vista.

Apesar de ter sido “alertado para parar” com esse comportamento, o suspeito, sem antecedentes policiais, terá ignorado o conselho, realçou a polícia.

“Pelas 17:00, quando se preparava para efetuar mais disparos, a arma encravou”, tendo o agora detido iniciado “os procedimentos necessários para desencravá-la, na presença de várias pessoas, incluindo crianças”.

Foi nesta altura que “o suspeito efetuou um disparo” que atingiu os menores e fugiu do local em direção à sua residência, “onde guardou a arma” do crime.

As crianças foram socorridas por familiares que as transportaram para o Hospital São Bernardo, em Setúbal.

Na ocasião, fonte da PSP disse à agência Lusa que cerca das 17:00 de quarta-feira recebeu a informação sobre dois menores que tinham dado entrada na Urgência, com ferimentos de arma de fogo.

“Ambas as vítimas se encontravam em estado crítico e reservado”, salientou, referindo que depois o menor de 14 anos foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto o de 9 anos acabou por morrer no hospital.

Ainda segundo a PJ, foi ainda possível apurar que o suspeito, após a prática dos factos, se dirigiu para a zona norte do país, acabando por se apresentar em Vila Real.