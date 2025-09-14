Presidente da República recebeu “número dois” do Vaticano no Palácio de Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje no Palácio de Belém, em Lisboa, o secretário de Estado do Vaticano, não tendo havido declarações aos jornalistas no final do encontro.
O cardeal Pietro Parolin chegou pelo meio-dia, fez a fotografia oficial junto a Marcelo Rebelo de Sousa e assinou o livro de honra do Palácio de Belém. Depois, a audiência prolongou-se durante cerca de uma hora e no final não houve quaisquer declarações.
Numa nota entretanto divulgada no ‘site’ oficial da Presidência da República é adiantado que o chefe de Estado português e o cardeal “passaram em revista as relações bilaterais de excelência entre Portugal e a Santa Sé” e trocaram pontos de vista “sobre os principais assuntos da atualidade internacional”.
“O Presidente da República endereçou uma mensagem escrita de felicitação a Sua Santidade Papa Leão XIV por ocasião do seu aniversário, que se celebra hoje”, acrescenta a nota.
O “número dois” da Igreja Católica está em Portugal desde sexta-feira até hoje. Visitou o Santuário de Fátima e esteve junto ao elevador da Glória, em Lisboa, onde rezou pelas vítimas do descarrilamento de 03 de setembro, que provocou 16 mortos.
No sábado participou na cerimónia que assinalou o jubileu do “Compromisso com a Cidade”, promovido pelo Patriarcado de Lisboa na Fundação Gulbenkian.
Nessa intervenção, o chefe da diplomacia do Vaticano criticou quem defende a paz mundial e mantém “lógicas de guerra”, defendendo a resolução das causas dos conflitos e a “luta contra a indiferença” que existe.
Já hoje de manhã, o cardeal Parolin foi recebido pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Numa publicação na rede social X, o chefe do executivo disse que na reunião com o cardeal foram trocadas “impressões sobre os conflitos que atormentam o mundo e sobre a necessidade urgente de trilhar os caminhos da paz”.
O italiano Pietro Parolin Cardeal é secretário de Estado da Santa Sé desde 2013, nomeado pelo então Papa Francisco.
