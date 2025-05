O ex-chefe do Estado Maior da Armada Henrique Gouveia e Melo confirmou hoje que é candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano e vai apresentar a sua candidatura em 29 de maio.

“A minha decisão é avançar com a minha candidatura à Presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio”, adiantou o almirante, em declarações à Rádio Renascença.

Segundo referiu, a sua decisão foi tomada também tendo em conta “alguma instabilidade interna que se tem prolongado” no país, devido a governos de curta duração e à falta de uma governação estável.

“Esta instabilidade interna está aos olhos de todos nós, portugueses”, salientou Gouveia Melo, para quem o “mundo mudou bastante” desde 2023.

“A guerra da Ucrânia agravou-se, a tensão na Europa também se agravou, e a eleição do senhor Trump como Presidente dos Estados Unidos da América veio alterar a configuração internacional. Nós estamos perante uma nova tentativa de edificação de uma ordem mundial que pode ser perigosa, ou nos pode afetar de forma significativa”, realçou o antigo chefe do Estado Maior da Armada.

Na entrevista, Henrique Gouveia e Melo adiantou ainda que a guerra na Europa e a instabilidade que “põe em causa a própria NATO” contribuíram para a sua “motivação para avançar” com uma candidatura a Belém.

Segundo disse, um Presidente da República, por ser eleito por maioria e não dependente de partidos, pode contribuir de “forma muito decisiva para a estruturação da política de médio e longo prazo” e para as reformas estruturais que “há muitos anos estão por fazer na sociedade portuguesa”.

Questionado sobre a decisão de avançar agora, a poucos dias das eleições legislativas antecipadas, Gouveia e Melo alegou que o tempo para o anúncio da sua candidatura “começa a ser curto”, tendo em conta que precisa de enviar convites para a cerimónia do dia 29, o que resultaria num “segredo muito mal guardado”.

“E pronto, tenho esta oportunidade para dizer de viva voz que vou verdadeiramente ser candidato e no dia 29 de maio farei anúncio formal da candidatura”, reiterou.

Recusando comentar as posições do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Gouveia e Melo reconheceu que em causa estão “pessoas muito diferentes” e que, caso seja eleito, a sua forma de atuar “será muito diferente do atual” chefe de Estado.

“Bem, serei diferente. Neste momento do anúncio da minha candidatura não me quero preocupar com o passado, só me quero preocupar com o futuro”, referiu.