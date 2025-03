O prazo para inscrições no concurso “Astronauta por um Dia”, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, foi prorrogado até 5 de março, com o objetivo de ampliar a participação de jovens entre 14 e 18 anos de todo o país.

A decisão de prolongar o prazo visa garantir maior representatividade geográfica. O processo de seleção inclui várias fases e culmina em um voo parabólico de gravidade zero, simulando as condições no espaço. Os 30 finalistas irão participar do voo em 21 de setembro. Desde 2022, 91 jovens já participaram da iniciativa. Mais informações estão disponíveis em www.astronautaporumdia.pt.