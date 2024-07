Portugal ficou na 15.º posição do ranking Expat Insider 2024, que avalia os melhores países para pessoas a morar no estrangeiro, uma queda de cinco lugares face ao índice do ano passado.

O ranking, que é elaborado pela InterNations desde 2014 e avalia 53 países, é liderado pelo Panamá, que subiu do 3.º lugar para o 1.º, seguindo-se o México e a Indonésia.

É apenas no quarto lugar que surge o primeiro país europeu: Espanha foi considerado o 4.º melhor país para os estrangeiros, ficando mesmo no topo do índice que mede a qualidade de vida. O top 5 fica fechado com a Colômbia.

Portugal encontra-se então na 15.º posição, ao ter recuado em alguns dos indicadores avaliados neste ranking.

Por um lado, os índices de qualidade de vida (7.º lugar), finanças pessoais (13.º) e facilidade de integração (15.º) continuam a apresentar bons desempenhos para Portugal.

No entanto, o indicador que incide sobre o trabalho no exterior, bem como o índice dos fatores mais relevantes para os emigrantes (como habitação, serviços digitais e o idioma), tiveram uma pior avaliação, fazendo com que a classificação dos inquiridos sobre a felicidade geral com a vida em Portugal perdesse a posição no top 5.

Os estrangeiros a viver em Portugal queixam-se da falta de oportunidades de carreira, bem como das burocracias que enfrentam para trabalhar no país.

Neste ranking, onde participaram 12 mil pessoas de 175 nacionalidades, o último lugar coube ao Kuwait, enquanto a Turquia ficou em 52.º e a Finlândia em 51.º, este último representando a maior queda no índice este ano, de 16.º para 51.º, devido à dificuldade na integração e a uma má avaliação das finanças pessoais.

A InterNations está sedeada em Munique, na Alemanha, e é uma das maiores comunidades de estrangeiros do mundo, com mais de 5,3 milhões de membros.