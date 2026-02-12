PJ realiza buscas na Câmara da Guarda e em três empresas

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, desenvolveu no dia de hoje, um conjunto de buscas a três empresas do norte do país, à Biblioteca Municipal da Guarda e à Câmara Municipal da Guarda.
De acordo com um comunicado, disponível no site da PJ, as buscas tiveram como objetivo “a recolha de elementos de prova, no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político”.
“É visado pela investigação o órgão executivo eleito no mandato anterior, por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos, de modo a favorecer sempre as mesmas empresas”, adianta a mesma fonte.
A PJ diz ainda que “foram recolhidos elementos probatórios que serão agora analisados e posteriormente juntos à investigação”.
