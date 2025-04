Entre 11 e 16 de abril, no âmbito da operação ‘Páscoa 2025’, a Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, no País, 238 pessoas por condução sob o efeito do álcool e 144 por condução sem habilitação legal, numa fiscalização em que foram abordados 41.675 condutores.

No referido hiato temporal, foram detetadas 7.850 contraordenações rodoviárias, entre as quais 1.872 por excesso de velocidade; 209 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC); 250 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 1.084 por falta de inspeção periódica obrigatória; 348 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Foram, ainda, registados 1.314 acidentes, dois quais resultaram 28 feridos graves e duas vítimas mortais.