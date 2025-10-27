OE2026: Montenegro alerta que “ditadura é ela própria a corrupção”após Ventura defender “3 Salazares”

O primeiro-ministro alertou hoje o líder do Chega que “a ditadura não combate a corrupção, a ditadura é ela própria a corrupção”, depois de este ter voltado a defender que Portugal precisa de “três Salazares”.

Durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, na Assembleia da República, André Ventura perguntou ao primeiro-ministro “se vive neste país”, considerando que Portugal é referência apenas ao nível da “bandalheira e desleixo”.

O líder do Chega questionou também o Governo se os portugueses podem esperar um aumento do preço dos combustíveis no próximo ano e alegou que “espanhóis disseram à Comissão Europeia para ir passear” no que toca ao fim do desconto no ISP e a atualização da taxa de carbono.

“Eu vivo em Portugal, ando na rua e não tenho saudade do Portugal de há mais de 51 anos, não tenho”, afirmou Luís Montenegro na resposta.

O primeiro-ministro salientou que o presidente do Governo espanhol não é o seu “exemplo e referencial de política pública e gestão do país”.

“Se o senhor deputado quer juntar a três Salazares, dois Pedro Sánchez é opção sua, mas não é a minha”, indicou.

No final da resposta do primeiro-ministro, o presidente do Chega voltou a pedir a palavra para a defesa da honra da bancada e recusou ser “saudosista do regime anterior”.

“Sei que se calhar se tivéssemos um, dois ou três salazes, havia menos corrupção”, defendeu, dizendo ter “saudades de um tempo em que quem governava respeitava Portugal”.

De seguida, o primeiro-ministro argumentou que a “ditadura é corruptiva da liberdade e a ditadura não combate a corrupção, a ditadura é ela própria a corrupção”, tendo sido aplaudido por várias bancadas, inclusivamente por deputados do PS.

“Do meu ponto de vista, a corrupção combate-se democraticamente, a corrupção combate-se no estrito respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos”, acrescentou, indicando que não se deixa “corromper na forma de pensar, de atuar” e é na democracia que se encontram “respostas para todos aqueles que prevaricam”.

Na sua primeira intervenção no debate orçamental, Ventura disse que “o Governo prevê arrecadar mais 187 milhões de euros” com o imposto sobre os produtos petrolíferos e antecipou que “ou vai haver um aumento brutal do consumo de gasóleo ou gasolina” ou o executivo vai “sacar dinheiros aos portugueses no próximo ano”.

“Não vale a pena baixar o IRC se depois vai sacar mais impostos sobre os combustíveis ao longo do ano”, defendeu.

A questão do ISP tem sido apontada pelo líder do Chega como uma das linhas vermelhas para decidir o sentido de voto do partido, que ainda não foi divulgado.

O líder do Chega pediu igualmente ao primeiro-ministro que detalhasse o que o orçamento “traz na saúde”, considerando que “tem sido só desgraça atrás de desgraça”, e defendeu que, neste documento, o Governo deve dar mais atenção às forças de segurança e bombeiros.

Na resposta, o primeiro-ministro garantiu que olha “nos olhos de todas as portuguesas e todos os portugueses, independentemente da sua condição, da sua profissão”, defendendo que é sua “obrigação” dar melhores condições de vida a todas as classes profissionais.

Montenegro salientou igualmente que a “instrumentalização de operacionais, seja de que área for, não é” o seu “modo de atuar politicamente”.

Sobre os combustíveis, o primeiro-ministro salientou que o Orçamento de Estado para o próximo ano “não aumenta um único imposto”.

“Quanto muito, podemos ter de eliminar o desconto por obrigações europeias”, indicou, referindo que essa matéria não está integrada na proposta.

André Ventura acusou o primeiro-ministro de “esconder a matéria dos combustíveis do orçamento”.