O Governo antecipa que o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que serve de referência para a Segurança Social calcular várias prestações sociais, aumente 3,01% no próximo ano, anunciou hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

“O aumento previsto é de 3,01%”, respondeu Maria do Rosário Palma Ramalho, quando questionada pelo deputado do PCP Alfredo Maia, sobre a previsão de aumento do IAS para o próximo ano, durante a audição no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

O IAS está atualmente nos 509,26 euros. Deste modo, a confirmar-se a atualização de 3,01%, o IAS passará para 524,59 euros.

O IAS é determinante para a vida de muitos portugueses, porque serve de base a um grande número de prestações sociais, nomeadamente no que toca ao subsídio por doença, subsídio mínimo de desemprego, rendimento social de inserção ou abono de família.

Este indicador é atualizado anualmente, depende da taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos, e do índice de variação média dos preços no consumidor (sem habitação) dos últimos 12 meses, e o valor é fixado por portaria publicada em Diário da República.